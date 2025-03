OSLA Cibo biologico: serata di confronto tra produttori, esperti e istituzioni Presente all'appuntamento anche il Segretario di Stato Matteo Ciacci che ha illustrato le politiche agricole per implementare il settore a San Marino.

Il cibo che portiamo in tavola influisce sulla salute e sull'ambiente che ci circonda. Proprio per questo l'Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori ha organizzato un evento dedicato ai prodotti biologici per approfondire benefici per il corpo e per il territorio. Evento con esperti del settore in collaborazione con l'Associazione Sammarinese produttori Agricoli, l'Associazione Coltivatori Diretti Sammarinese e il Consorzio Terra di San Marino.

Presente all'appuntamento anche il Segretario di Stato Matteo Ciacci che ha illustrato le politiche agricole per implementare il settore a San Marino: "Già oggi - afferma - abbiamo una risultanza particolarmente importante. 700 ettari già ad oggi di biologico, siamo al terzo posto in Europa perché ricordo sempre che sul biologico San Marino è completamente integrata nel contesto europeo sia a livello normativo ma anche a livello operativo visto che i nostri operatori quotidianamente lavorano, si impegnano e certificano i loro prodotti da questo punto di vista bisogna continuare a crederci, continuare a stimolare anche quelli che oggi producono con le modalità convenzionali nel trasferimento, nel lavorare per incrementare il comparto biologico e soprattutto ragionare di quanto sensibilizzare la cittadinanza sulla qualità del cibo".

Tra i relatori anche Giuliana Barulli e Loris Casali, rispettivamente direttrice ed esperto tecnico dell'UGRAA, insieme al cardiologo esperto in nutrizione Emidio Troiani ed Eleonora Tosato, tecnologa alimentare, che ha analizzato il valore dei prodotti biologici sammarinesi e i vantaggi della filiera corta.

Nel servizio l'intervista a Matteo Ciacci (Segretario di Stato Territorio)

