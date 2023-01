VICEVERSA Cibo del futuro: mangeresti mai grilli, larve e insetti? - IL SONDAGGIO I risultati verranno trasmessi nella prossima puntata di Viceversa, in onda il 1° febbraio 2023

Cibo del futuro: mangeresti mai grilli, larve e insetti? - IL SONDAGGIO.

Nuovo via libera dell’Ue alla commercializzazione degli insetti per l’alimentazione. Pubblicati a gennaio 2023 due nuovi regolamenti per l’introduzione sul mercato della polvere parzialmente sgrassata del grillo domestico e delle larve del verme della farina minore congelate, in pasta, essiccate e in polvere.

I favorevoli a questi nuovi cibi parlano di una scelta che fa bene all’ambiente, per ridurre gli allevamenti intensivi di animali come bovini e suini e di cibi ricchi di elementi nutritivi. Ma nella penisola italiana questa novità viene in genere respinta da una parte della popolazione, viste le tradizioni culinarie che rappresentano un vanto per tutto il territorio.

Proprio a questo argomento sarà dedicata la prossima puntata di Viceversa, in onda il 1° febbraio 2023. In vista del programma, vogliamo chiedere ai nostri lettori un’opinione attraverso questo sondaggio i cui risultati saranno presentati durante la puntata.

