PRODOTTI DEL TERRITORIO Cibo, giovani e social: “Appetuto Social Dinner” sbarca a San Marino Il format di Francesco Zini e Alessio Ferraro ha offerto "un'esperienza conviviale", con al centro i piatti dello chef stellato Luigi Sartini. Alla cena-evento anche la Reggenza

Vivere la buona tavola e raccontare il territorio fuori dagli schemi. Il format “Appetuto Social Dinner” (di Francesco Zini e Alessio Ferraro) fa tappa sul Titano nell'ambito di una cena-evento al Consorzio Vini San Marino, partecipata anche dai Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi e dall'Ambasciatore d'Italia Fabrizio Colaceci. Il connubio Territorio – Turismo che funziona. Sullo sfondo la presentazione del progetto “Dalla Terra alla Tavola”.

Ci sono i Segretari di Stato Matteo Ciacci, Federico Pedini Amati e Alessandro Bevitori. C'è la riminese Federica Gif, ideatrice del blog Mipiacemifabene, seguitissima sui social; la food specialist Paola Di Giambattista; la stampa specializzata con Grazia Garlando per il magazine online Vivere in viaggio da Milano e Roberta Onaf, coordinatrice della rubrica online Domus Casei dal Veneto. E naturalmente iscritti e followers. Al centro le eccellenze enogastronomiche locali tradotte in ricette dello chef stellato Luigi Sartini, che fondono sapientemente tradizione e innovazione. Ed è qui che entra in gioco la novità: Francesco Zini, supportato da Tommaso Cuozzo e tutta la squadra, intrattiene e “crea contenuti social per avvicinare la gente al cibo di qualità”. "Un'iniziativa - spiega Zini - che ha avuto diverse edizioni in giro per l'Italia, Roma, Torino. Adesso è la prima volta qui all'estero e speriamo l'obiettivo è quello di condividere la gastronomia giusta con piatti semplici ma con un tocco di alta gastronomia da parte dello chef Stellato Luigi Sartini".

Menù di cinque portate con vini selezionati, 'recensiti' con freschezza e competenza. Il pasto, dunque, come esperienza conviviale, il cibo che unisce culture e pensieri. E il pubblico risponde, entusiasta.

A far da collante all'iniziativa, il giovane creator sammarinese Jacopo Semprini, che racconta sui social la 'sua' Repubblica, uscendo dai clichés e contro la disinformazione. "Quando sono stato chiamato per dare una voce social, web, ai nostri prodotti, in generale a San Marino, - conferma Semprini - ho pensato subito di realizzare qualcosa di fresco, qualcosa che permettesse di dare voce sul web, al nostro territorio e ai nostri prodotti".

Una nuova esperienza anche per chef Sartini, lieto di misurare la sua filosofia di cucina con il mondo “Appetuto”. "Bisogna confrontarsi - dice Sartini -, il confronto con i giovani ha un approccio diverso. Penso che noi possiamo prendere da loro e noi possiamo dare tanto ai ragazzi. Il connubio delle due cose sicuramente credo che possa essere solo un risultato importante di crescita.

Nel video le interviste a Francesco Zini, food influencer e reel creator “Appetuto Social Dinner”; e Luigi Sartini, Chef stellato.

Si ringrazia Francesco Zini per le immagini dal canale YouTube: Francesco Zini

[Banner_Google_ADS]

Il video di Francesco Zini sulla serata



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: