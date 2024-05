AASLP Ciclisti caduti a Chiesanuova, l'Azienda: “Sicurezza rispettata, decliniamo ogni responsabilità”

Ciclisti caduti a Chiesanuova, l'Azienda: “Sicurezza rispettata, decliniamo ogni responsabilità”.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, con una nota, interviene sui due incidenti che, a tre giorni l'uno dall'altro, hanno coinvolto ciclisti in Strada del Ponte, a Chiesanuova. Nel luogo dei sinistri vi sono infatti cantieri, aperti da un paio di settimane, per il rifacimento del manto stradale.

Le relative notizie, sulla nostra pagina Facebook, hanno raccolto tanti commenti di utenti che si lamentano in particolar modo di una segnalazione del cantiere poco efficace e del prolungarsi dei lavori di asfaltatura che hanno creato uno "scalino" pronunciato fra la parte di strada "grattata" e quella col nuovo manto.

L'Aaslp, “premessi i doverosi e sentiti auspici di pronta guarigione”, fa presente che i lavori in corso sono "eseguiti nel rispetto di ogni norma relativa alla sicurezza” e che i cantieri sono "adeguatamente segnalati dal primo giorno”. Dunque, puntualizza, l'Azienda declina “ogni profilo di responsabilità per quanto accaduto”. Nel comunicato si parla poi di rallentamenti dei lavori dovuti alle condizioni meteo avverse.

Un richiamo infine ai ciclisti ai quali sono richieste attenzione e disciplina stradale, “a maggior ragione dopo quanto accaduto” conclude l'Aaslp.

