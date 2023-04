MANIFESTAZIONI Cilindro e bacchetta: al Titano il weekend è Festival Internazionale della Magia

Un torneo tra 11 maghi, una sfida a colpi di illusionismo. Ieri sera al Kuursal il trofeo Arzilli apre le danze per un weekend pieno di eventi. Di nuovo a San Marino il Festival internazionale della magia, ideato del mago Gabriel. In centro storico oggi spettacoli in piazza del Titano e piazza della Libertà. Al Centro Congressi Kuursal il Gala di Close Up, la magia a distanza ravvicinata. I migliori maghi e prestigiatori radunati per incantare il pubblico con brevi spettacoli e performance sempre diverse. Si continua questa sera con l'evento clou al Nuovo di Dogana, il Gran Gala della magia, presentato da Raul Cremona. Si chiude domani alle 16 con il The Family Show, uno spettacolo per bambini e famiglie al Kuursal.

Nel video le interviste e le magie di Toni Polli (presentatore Gala Close Up), Jordi Caps (vincitore Spain's Got Talent 2022), Brando e Gabriel Gascon

