RIORGANIZZAZIONE Cimiteri: tutte le ultime disposizioni per spazi e luci votive Obiettivo delle istituzioni: riorganizzare i cimiteri del territorio, vista la mancanza di spazi, e allo stesso tempo garantire a tutti una degna sepoltura

Da tempo le istituzioni si sono attivate per risolvere il problema della mancanza di spazio nei cimiteri. L'obiettivo è riorganizzarli, potenziarli e, punto fondamentale, assicurare anche per i prossimi decenni un'adeguata disponibilità di loculi e una sepoltura dignitosa a ogni cittadino, nel proprio Castello.

Ad agosto la svolta, con il decreto 118/2026, basato su un progetto della Segreteria Interni per gli aspetti normativi e della Segreteria al Territorio per la realizzazione dei lavori. Un provvedimento normativo che disciplina la scadenza delle concessioni più vecchie. Il 31 dicembre 2026 termineranno quelle più antiche, stipulate fino al 1957. Il decreto prevede poi un calendario di scadenze successive, fino al 2050. Almeno novanta giorni prima del termine, ogni famiglia sarà avvisata e potrà scegliere se stipulare una nuova concessione, trasferire i resti in un altro loculo già a disposizione della famiglia oppure destinarli all'ossario comune. Per la prima tranche, in scadenza nel 2026, le spese di estumulazione saranno a carico dello Stato.

Annunciata la realizzazione, per i prossimi anni, di centinaia di nuovi spazi, da Acquaviva a Domagnano, da Fiorentino a Serravalle. Da inizio 2027 previsti ampliamenti a Fiorentino e interventi straordinari in altri punti del territorio. Dal primo settembre sono poi cambiate le disposizioni per le luci votive: non si paga più ogni anno, ma si versa una cifra una tantum di 50 euro, per tutta la durata della concessione.

La materia è stata oggetto di tre recenti istanze d'Arengo che mirano a preservare la memoria dei defunti e il ricordo. La prima punta a impedire la distruzione di lapidi o altre opere, se di interesse storico. Una seconda istanza chiede di predisporre aree da dedicare alle tombe di famiglia e l'ultima ha l'obiettivo di far rimanere nella disponibilità di ogni nucleo familiare almeno un loculo, così da conservare all'interno i resti dei propri congiunti.

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