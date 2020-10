Cinque carrozzerie del Titano tra quelle che ripareranno gratuitamente le auto danneggiate al personale sanitario di Rimini

Sono 5 le carrozzerie sammarinesi che si sono messe a disposizione per sistemare le auto danneggiate fuori dall'ospedale di Rimini a medici ed infermieri. Si tratta della Carrozzeria Gaspereoni e Battistini, Carrozzeria Sammarinese, Carrozzeria Titano, la Carrozzeria Marchetti e la Carrozzeria Costa. Queste attività, come ieri aveva anticipato la nota del consorzio Carrozzieri di Rimini e San Marino, si faranno carico di tutti i costi di manodopera per le riparazioni e la pulizia delle auto.