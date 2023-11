CioccolaTi: tutti pazzi per Rebby e Molly, festa del cioccolato fino a domenica Il programma della manifestazione ha subito variazioni per il maltempo

Giornata di eventi per la festa di Ognissanti a San Marino. Molti i visitatori e i turisti in centro storico per le iniziative in programma, su tutte CioccolaTi: la festa del cioccolato con i maestri cioccolatieri, gli stand gastronomici, gli show cooking e gli appuntamenti per le famiglie. Evento in programma fino a domenica 5 novembre. Una folla di bambini ha accolto Rebby e Molly, youtuber sammarinesi, che hanno preso parte alla giornata di festeggiamenti.

La scaletta generale ha subito variazioni per via del maltempo di questi giorni. Ora tutto si svolge in via Donna Felicissima, dopo i problemi con i gazebo e il vento. "Ci sono tanti appuntamenti", ricorda Elia Rinaldi della Segreteria di Stato per il Turismo che guarda già alla prossima edizione, tra un anno. Chiuderà invece il 1 novembre alle ore 20 la Casa dei Fantasmi che, per due giorni, ha affascinato grandi e piccoli in uno spettacolo fatto di brivido, zombie, streghe e tanto divertimento. "Abbiamo contato circa 800 presenze", spiega Rinaldi, con la presenza anche di molti stranieri visto che lo spettacolo era in più lingue.



Nel video l'intervista a Elia Rinaldi (Segreteria di Stato Turismo)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: