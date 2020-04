Circolare esplicativa della Segreteria Industria: guanti e mascherine, rispetto delle regole guidato dal buon senso

Nella circolare esplicativa del decreto legge n.62 emessa dalla Segreteria Industria si specifica che "l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale per persone non in contatto con malati COVID-19 deve essere razionalizzato ed appropriato. Indossare mascherine e guanti in maniera inopportuna può infatti “causare costi inutili, - si legge - ridurre le risorse per l’assistenza e creare un falso senso di sicurezza che può portare all'abbandono delle altre misure preventive essenziali”.

Riguardo l’uso dei guanti, la Segreteria ricorda che questi si contaminano tanto e forse più delle mani se non vengono igienizzati o sostituiti. Se ne consiglia quindi l’utilizzo solo per lo svolgimento di alcuni lavori o nel caso in cui più persone svolgano un mansioni sulle medesime superfici o toccando gli stessi oggetti; successivamente i guanti dovranno essere igienizzati o sostituiti. Per quanto riguarda invece le mascherine, il loro uso è consigliabile per chi lavora a stretto contatto con terzi, mentre nei luoghi di lavoro non aperti al pubblico, nel caso in cui si possa mantenere costantemente una distanza superiore ad un metro, l’uso non è necessario. E a proposito di precisazioni, sul fronte degli spostamenti, ai lavoratori frontalieri è raccomandato di munirsi di documentazione che attesti la sussistenza del contratto di lavoro o tramite copia del nulla osta o tramite copia dell'ultima busta paga e badge di riconoscimento rilasciato dal datore di lavoro, da fornire alle forze dell'ordine in caso di eventuali controlli”.