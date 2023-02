Cis, l'amarezza di Giovagnoli: "Presunti responsabili dei delitti finanziari fuggiti da San Marino" Il Presidente dell'allora Commissione d'inchiesta su Banca Cis commenta i tre filoni del Caso Titoli, arrivati in aula

“Soddisfatto per la corrispondenza del lavoro della commissione e degli inquirenti, amareggiato perché per la prima volta cittadini sammarinesi, presunti responsabili di questi delitti finanziari, sono fuggiti da San Marino” Così Gerardo Giovagnoli, Presidente della ex Commissione d'Inchiesta Banca Cis, sui processi al mondo bancario. In aula, al Tribunale Unico di San Marino, tutti e tre i filoni in cui si è diviso il famoso “Caso titoli” sono infatti alla prova del dibattimento.

Nel video l'intervista al consigliere Gerardo Giovagnoli

