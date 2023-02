TRIBUNALE Cis, verso le conclusioni il filone del processo sui fondi pensione La CTU del tribunale ha parlato di un buco di 230 milioni nella banca, risultato dopo la prima fase del commissariamento. Molto articolate, tuttavia, le obiezioni del consulente della Difesa

Si va verso le conclusioni nel processo in cui è imputato l'ex AD del CIS Daniele Guidi, che deve rispondere di truffa, con l'accusa di aver utilizzato 60 milioni di euro di fondi pensione- e 15 di Fondiss – per costruire indebite garanzie a finanziamenti concessi da banche estere. Udienza piuttosto tecnica, caratterizzata da un confronto tra periti e relazioni con l'obiettivo di delineare un quadro completo delle verifiche che la Banca Centrale fece a cavallo dell'anno del commissariamento della banca. Dagli accertamenti di Banca Centrale – è stato ricordato anche in questa udienza – emersero scostamenti importanti, riguardo al coefficiente di solvibilità dichiarato; e che in realtà avrebbero comportato un azzeramento del patrimonio di vigilanza.

La CTU del tribunale ha parlato di un buco di 230 milioni nella banca, risultato dopo la prima fase del commissariamento. Molto articolate, tuttavia, le obiezioni del consulente della Difesa; che ha parlato di valutazioni liquidatorie e di pronto realizzo, da parte di BCSM, lamentata tra le altre cose la mancanza di una disamina analitica del portafoglio crediti, che a suo avviso la CTU avrebbe dovuto fare. Il confronto scontro tra periti ha concluso la fase dibattimentale, al via dal 9 marzo le conclusioni, dal momento che il commissario della Legge ha rispedito al mittente le richieste di nuove prove avanzate dal collegio difensivo.

Sarà il primo dei tre tronconi in cui si è suddiviso il famoso caso titoli ad andare a sentenza; gli altri due sono appena iniziati e riguardano uno gli ex vertici societari di Cis e l'altro gli ex vertici di Banca Centrale relativamente al commissariamento di Asset. Sicuramente è quello dalla rilevanza sociale più forte, visto che in ballo ci sono risorse cospicue del fondo Pensioni, soldi quindi destinati ai lavoratori di San Marino. Finora l'imputato Daniele Guidi non si è mai presentato in aula.





