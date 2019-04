Città del futuro: San Marino a Ginevra insieme a sindaci e rappresentanti dei Paesi europei

Passo dopo passo, si delineano nuove pratiche, abitudini, modi di vivere le città. Mezzi intelligenti, tecnologia, attenzione all'ambiente sono solo tre degli innumerevoli aspetti di un mondo tutto da rivedere. Del futuro si discute a Ginevra, in Svizzera, durate l'evento Day Of Cities, organizzato dall'Unece, la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Sullo stesso tavolo, accanto a sindaci da diversi Stati del continente ed esperti di ambienti urbani, siede anche San Marino.

A rappresentare la Repubblica è Tomaso Rossini, capitano di Castello di Città. A Ginevra i rappresentanti dei Paesi si sono scambiati vedute, esperienze, conoscenze e hanno condiviso le buone pratiche e i progetti di successo, con lo scopo di creare città intelligenti e sostenibili. San Marino ha quindi portato esempi di attività che sta già compiendo per arrivare agli obiettivi. Rossini ha parlato della raccolta dei rifiuti porta a porta, del sistema di colonnine di ricarica per le auto e le bici elettriche e del progetto per diminuire l'uso di plastica.

Nel servizio, l'intervista a Tomaso Rossini, capitano di Castello di Città