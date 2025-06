TURISMO Città dell’Aria a San Marino: arrivano due francobolli e una mongolfiera Domenica 22 giugno una mongolfiera farà tappa al Parcheggio 7 per voli ancorati

San Marino alza lo sguardo al cielo e prende il volo con “Città dell’Aria”, un progetto che unisce cultura, sport e turismo intorno alla magia del volo. Nato nel 2021, il progetto raccoglie oggi oltre 100 Comuni con velleità avioturistiche. La Repubblica, tra i primi aderenti all’iniziativa promossa dall’Aeroclub, celebra questa partecipazione con un’emissione filatelica tutta da collezionare. Dal 17 giugno, grazie a Poste San Marino saranno disponibili due nuovi francobolli ispirati all’aeropittura futurista, dedicati al celebre Balloon Grand Prix e al borgo umbro di Gualdo Cattaneo, punto di riferimento per le mongolfiere in Italia. Un foglietto elegante, stampato in soli 20.000 esemplari, di cui 5.000 già prenotati.

"Un progetto di marketing territoriale - spiega Luca Briziarelli, presidente di Bil Benefit e ideatore del progetto - per il quale ringraziamo Poste San Marino e la Repubblica e le aziende che ci hanno creduto, perché è un'iniziativa fatta a zero spesa per il pubblico, grazie al tessuto economico locale che vede nel francobollo non più soltanto cultura, passione e collezione, ma veicolo di promozione, un mezzo per far decollare un territorio anche sul piano delle presenze turistiche e della visibilità a livello internazionale".

E il cielo non sarà solo su carta: domenica 22 giugno, nel tardo pomeriggio, una mongolfiera farà tappa al Parcheggio 7 di San Marino per voli ancorati su prenotazione. Chi acquisterà in loco il folder con la serie speciale di francobolli, riceverà un biglietto omaggio per provare l’esperienza dal vivo. Un’iniziativa voluta dalla Segreteria al Turismo, che punta a rafforzare il legame tra territori, arte e nuove forme di mobilità sostenibile. Un volo simbolico, ma anche concreto, verso un turismo sempre più creativo e coinvolgente.

"La squadra vince sempre al di là dei confini territoriali - commenta Enrico Valentini, sindaco di Gualdo Cattaneo - e sicuramente questo è un evento che andrà oltre i confini territoriali dei Comuni e dell'Umbria anche per poter collaborare in un evento futuro insieme all'interno di questi palloni gonfiati che colorano i cieli".

"Noi continuiamo sempre con la sinergia Italia-San Marino - conclude il segretario al Turismo Federico Pedini Amati -, dal San Marino Song Contest all'evento di ieri Next. Non vedo perché noi non dobbiamo collaborare. In realtà i visitatori che si recano in Italia in parte vengono a San Marino e viceversa".

Nel video le interviste a Luca Briziarelli (presidente di Bil Benefit e ideatore del progetto Città dell'Aria), Enrico Valentini (sindaco di Gualdo Cattaneo) e Federico Pedini Amati (segretario al Turismo)

