“Città dell'Aria”: Poste San Marino presenta alla Reggenza la nuova serie postale

Un'emissione filatelica, la seconda, ispirata all'aeropittura futurista e curata da Bil Benefit dell'ideatore Luca Briziarelli, celebra la magia e la storia delle città legate al mondo del volo. Rientra nel filone "Città dell'Aria" di Poste San Marino, “con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo dell'avioturismo e sostenere la rete dei piccoli aeroporti come infrastrutture strategiche” - rimarca il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati. Con riferimento all'aviosuperficie di Torraccia, coglie anche l'occasione - già pronto lo stanziamento - per accelerare “sull'avvio dei lavori di asfaltatura per la messa in sicurezza della pista”.

Al centro, la mongolfiera protagonista sul foglietto e dell'iniziativa di domenica 22 giugno, alle 19.00 al Parcheggio 7, per vivere l'emozione del volo ancorato fino a 35 metri d'altezza.

I francobolli, entrambi del valore di 1 euro e 30, l'uno dedicato alla Italian International Grand Prix, l'altro al borgo umbro di Gualdo Cattaneo, rappresentato dal sindaco Enrico Valentini e sede dell'aviosuperficie del Sagrantino, sono stati stampati in tiratura limitata di 20mila esemplari, già andati a ruba. "Città dell'Aria - osserva la Vicedirettrice di Poste San Marino, Isabella Bizzocchi - è uno dei filoni filatelici che Poste San Marino ha lanciato nel 2024 proprio per dare sviluppo a tutta una serie di elementi contingenti al solo francobollo. Quindi anche per avere ricadute positive sul territorio, creare legami, così come ha sempre rappresentato il francobollo, un legame internazionale e un metodo di comunicazione fra entità e persone anche dalle parti opposte del globo".

“Nella storia, da sempre, – ricordano i Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi – la dimensione del volo è sinonimo di progresso e sviluppo, unione tra luoghi, popoli e culture. Un messaggio che la Reggenza ritiene importante affidare all'emblema del francobollo, veicolo straordinario che tanto ha contribuisce a diffondere l'immagine di San Marino nel mondo”.

Nel video l'intervista a Isabella Bizzocchi, Vicedirettrice Poste San Marino.