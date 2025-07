Città di San Marino: in visita una delegazione di Pyeongchang per rafforzare i legami fra le due realtà

Un rapporto sempre più saldo, pur coinvolgendo realtà geograficamente agli antipodi. Risale a 2 anni fa la firma del patto di amicizia e scambio tra la Giunta di Castello della Città di San Marino e la Contea sudcoreana di Pyeongchang. Sinergia mantenuta viva anche da occasioni come questa; dall'odierna visita in Repubblica della delegazione guidata dal Sindaco Sim Jae-Kook. Prima tappa in centro storico, in una splendida mattinata di sole. Medesimo copione - ma a parti invertite - nel gennaio dello scorso anno; come ricorda il Capitano di Castello Simoncini. “Con il mio predecessore Tomaso Rossini siamo partiti e siamo andati in occasione delle Olimpiadi invernali giovanili proprio in visita” in Corea del Sud; “oggi ci ritroviamo qui e quindi speriamo di mantenere” con “costanza questo rapporto”. Basato anche su una serie di punti in comune, ha osservato l'ospite d'onore della Giunta; sottolineando come Pyeongchang ed il Titano siano ad un'altitudine di 700 metri sul mare. Sim Jae-Kook ha ricordato come nella Contea siano stati disputati per due volte i giochi Olimpici invernali; parlando anche di un ambiente naturale molto simile a quello di San Marino, seppure vi sia una grande distanza. In entrambi i luoghi – ha aggiunto - è molto importante il turismo. 2 anni fa – ha continuato - ci fu il gemellaggio, e questo rapporto di amicizia ha portato anche alla visita di oggi. Ci si è poi spostati alla Casa del Castello. E non solo per lo scambio di omaggi; come da prassi, in queste occasioni. Non è mancato infatti un confronto, fra i rappresentanti delle due amministrazioni. Obiettivo creare “rapporti di interscambio”; focus in particolare sul comparto turistico. Il Capitano di Castello di Città rimarca infatti come sia “fondamentale aprire la nostra realtà a più popolazioni possibile”.

Nel servizio le interviste ad Alberto Simoncini (Capitano di Castello Città di San Marino) e Sim Jae-Kook (Sindaco della Contea di Pyeongchang).