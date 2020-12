Cittadinanza e IMU, "battaglie fondamentali": ultimi giorni per firmare le petizioni on-line

Ultimi giorni per firmare le petizioni on-line rispettivamente in materia di cittadinanza - chiedendo all'Italia la restituzione di quella d'origine a chi l'abbia perduta -, e per l'esenzione dei cittadini italiani residenti all'estero dal pagamento dell'IMU sulla prima casa non locata. Ad oggi 203 le sottoscrizioni ottenute per la prima; oltre un centinaio per la seconda. “L'iniziativa – spiega il Presidente Diego Renzi - è partita dai Comites esteri a cui il Comitato sammarinese ha da subito dato man forte potenziando l'appello sul Titano”. Una volta chiusa la raccolta firme on-line partirà contestualmente - si presume già ad inizio 2021 - la raccolta firme cartacea organizzando banchetti in vari punti del territorio, di certo all'ingresso delle mense. Petizioni che saranno poi trasferite per iscritto ai Presidenti di Camera e Senato. “Sono battaglie fondamentali – aggiunge il Vice Presidente Alessandro Amadei – sia per i connazionali che vivono all'estero sia per chi risiede in Italia”.

Sulla cittadinanza rimarcata, dunque, l'affermazione di un diritto contro una misura definita “discriminatoria poiché toglie un requisito essenziale”: si chiede, in sostanza, la riapertura dei termini affinché chi l'abbia persa possa riacquisirla, introducendo tra le modifiche alla legge-quadro italiana in materia (la n. 91 del 1992) il divieto di rinuncia. L'IMU, invece viene ritenuta “un balzello fiscale ingiusto”. E iniqua per più ragioni: “perché si basa su un valore catastale dell'immobile non aggiornato; perché non fa distinzioni di reddito; perché – spiegano infine - grava su un mercato già in crisi e non risolve neppure le problematiche di disavanzo degli stessi Comuni che la emettono”.

Il 2021 sarà poi l'anno delle elezioni del nuovo direttivo del Comites San Marino. Si andrà alle urne, indicativamente a ottobre/novembre ma con una novità: la riforma del Comites e del CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all'Estero). “Per quella data - anticipa Renzi – sarà avviata un'ampia campagna di formazione e informazione dei cittadini italiani residenti a San Marino per una loro maggiore partecipazione al voto”.



Guarda l'intervista al Vice Presidente Comites, Alessandro Amadei