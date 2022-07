Cittadinanza sammarinese senza obbligo di rinuncia a quella d'origine: il Comites incontra il PDCS

La scorsa settimana una delegazione del Comites San Marino, composta dal Presidente Alessandro Amadei e dai membri del Consiglio Elettivo Stefano Gatta e Filippo Guidi, ha incontrato il PDCS, rappresentato dal Segretario del Gian Carlo Venturini e dal Vice-Segretario Manuel Ciavatta. Il Comites è tornato sulla richiesta di eliminare l’obbligo di rinuncia alla cittadinanza di origine per chi acquisisce la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione. La DC, da parte sua, ha espresso la volontà di portare avanti il dossier il prossimo autunno, con la possibilità di eliminare l’obbligo di rinuncia per i residenti continuativi da almeno 20 anni. Posizione che la Direzione del partito aveva espresso nel 2019.

