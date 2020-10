47^ EDIZIONE Cittadini Sammarinesi residenti all'Estero: già conclusa la Consulta, per il venir meno del numero legale

Si sarebbe dovuta concludere domani, ma è già terminata la 47esima edizione della Consulta dei Cittadini Sammarinesi residenti all'Estero, il cui svolgimento, quest'anno – per le cautele dovute al covid –, era previsto da remoto. La seduta d'apertura, ieri, era inizialmente stata dichiarata valida dal Presidente Otello Pedini, che aveva verificato un numero di presenze sufficiente. Durante i lavori, tuttavia, vi sarebbero state diverse difficoltà di collegamento, da parte dei rappresentanti di alcune Comunità, che partecipavano in videoconferenza. Inevitabile, a quel punto, una sospensione, essendo venuto meno il numero legale. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Prima dell'interruzione, comunque, vi era stato un confronto anche con i Segretari di Stato Tonnini e Ciavatta: rispettivamente sui temi della legge elettorale e di quella di cittadinanza, e degli accordi in materia previdenziale e sanitaria. Visto l'accaduto non si è proceduto alla stesura di una risoluzione conclusiva, si è optato invece per un semplice verbale ad uso interno.



