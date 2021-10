Cittadini sammarinesi 'testimonial' contro la violenza di genere: lanciata l'idea della fotografa Daniela Moroni

Tanti 'testimonial' per un unico messaggio, per dire “basta” alla violenza sulle donne. Daniela Moroni ha scelto l'arte e gli strumenti del mestiere per contribuire a questa causa. Specializzata in ritratti femminili - soprattutto di donne che non fanno parte del mondo della moda - ha deciso di accogliere nel suo studio fotografico a Faetano una serie di ospiti: si sceglie una frase, la si scrive su un cartello e si diventa 'modelle' e 'modelli' per la lotta alla violenza di genere. L'iniziativa, in collaborazione con l'Unione donne sammarinesi, diventerà una mostra a novembre.

Nel servizio, l'intervista alla fotografa Daniela Moroni

