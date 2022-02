Claudio Muccioli, Authority Sanitaria: "Siamo entrati in una fase di transizione"

Sentiamo Claudio Muccioli

Continua ad essere stabile la situazione contagi in Repubblica. Lunedì l'Iss aggiornerà il bollettino ma i numeri delle ultime settimane fanno sperare in nuovi allentamenti delle restrizioni. “Da una fase di emergenza stiamo passando ad una fase di transizione”, spiega il Dirigente dell'Authority Sanitaria Claudio Muccioli. "Anche questa settimana abbiamo avuto una riduzione dei casi - aggiunge - e finalmente possiamo anche dire che i nostri dati erano migliori rispetto a quelli della provincia di Rimini e di Pesaro; anche questo ci fa prospettare di andare verso una situazione di minori contagi e meno ospedalizzazioni".









"Con questi numeri in calo - sottolinea Muccioli - le restrizioni possono essere eliminate o comunque ridotte in maniera sensibile lasciando maggiore libertà a tutti i cittadini". In questo momento siamo in una fase di transizione, evidenzia, in cui valutare tutto quello che abbiamo passato e tracciare la strada da seguire nei prossimi mesi non solo riguardo le vaccinazioni: "Sicuramente abbiamo da valutare quelli che possono essere i nuovi farmaci che possiamo usare per le terapie e soprattutto anche quali sono le nuove situazioni di igiene, pulizia e sanificazione da adottare per migliorare quelle che sono le situazioni che potrebbero essere non così favorevoli in futuro".

In Italia sono 38.375 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, 210 le vittime. L'indice di trasmissibilità Rt, in ulteriore calo rispetto ieri, non è mai stato così basso da giugno e il numero delle terapie intensive sono sotto il livello d'allerta. Il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza però avverte: fondamentale continuare a rispettare il distanziamento, usare le mascherine e vaccianarsi.



Nel servizio l'intervista a Claudio Muccioli (Dirigente Authority Sanitaria)