Clima e mare, a Palazzo Graziani il focus sul futuro del turismo balneare

Il cambiamento climatico sta ridisegnando il futuro del turismo balneare e delle coste italiane. Ondate di calore più frequenti, erosione delle spiagge e innalzamento del livello del mare stanno modificando abitudini dei turisti, stagionalità e modelli economici delle località litoranee.

A questi temi è dedicato il nuovo volume “L’impatto del cambiamento climatico sul turismo balneare”, AIEP Editore, firmato da Marco Affronte e Luciano Natalini. Il libro, presentato in evento pubblico a Palazzo Graziani, è un lavoro multidisciplinare che unisce analisi scientifiche e prospettive economiche, offrendo strumenti utili a istituzioni e operatori per affrontare con consapevolezza le trasformazioni in atto. A prendere la parola il Segretario al Territorio e all’Ambiente, Matteo Ciacci, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa; gli autori del volume e l’assessora riminese al Patto per il Clima Francesca Mattei. L’appuntamento è pensato come un momento di confronto sulla resilienza delle comunità costiere e sulle politiche di adattamento necessarie per costruire un turismo più sostenibile. Da San Marino a Rimini.







