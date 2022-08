Clima instabile in tutta la penisola con nuvole e temporali almeno fino a Ferragosto

Si prospettano ancora tre giorni di piogge e temporali soprattutto nel Sud Italia e nelle isole dove il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l''allerta gialla' con un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Anche a Ferragosto, per il momento, sono possibili piogge, in particolare nel Nord-Ovest e in parte della Toscana, dovute ad una perturbazione atlantica in ingresso dalla Francia. La buona notizia sembra essere una perdita di 2-4°C con valori che torneranno nella media del periodo. Poi, da martedì in tutta la penisola è prevista una nuova esplosione di caldo dovuta all'anticiclone africano.

Il clima fortemente instabile, dopo il caldo fuori dalla norma dei mesi di giugno e luglio, ha "un impatto devastante sull'agricoltura", come si legge nell'ultimo report di Coldiretti. I forti e improvvisi temporali alternati alle ondate di calore non riescono a fermare la siccità, provocando invece ancora più danni nelle campagne italiane. Danni che superano già i 6 miliardi di euro, pari al 10% della produzione nazionale, e preoccupa anche la vendemmia appena iniziata in Italia con una prospettiva di un calo del 10% delle uve.