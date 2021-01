Clima, l'anno più caldo in Europa. Forum del Dialogo rilancia il proprio Manifesto

L'anno più caldo mai registrato nel “Vecchio Continente”. Temperature di 1,6 gradi in più, rispetto al trentennio di riferimento '80-2010. Analisi del Copernicus Climate Change Service, con il Direttore Carlo Buontempo che spiega: “caldo eccezionale nell'Artico e record di tempeste tropicali nel Nord Atlantico”, richiamando l'urgenza di “ridurre drasticamente le emissioni per prevenire impatti climatici negativi”.

Il Forum del Dialogo rilancia così il Manifesto scaturito dalla V edizione, dedicata proprio al tema della sostenibilità ambientale, evidenziando come l'ambiente sia uno dei vettori del rilancio del sistema e chiedendo di affrontare la crisi climatica come una necessità, ma anche come “occasione per mettere in movimento il Paese, per rendere l'economia e la società a misura d'uomo”.

Manifesto in 10 punti, che siano spunto per le iniziative che vogliano ridisegnare nuove politiche di gestione ambientale. Dalla promozione di una innovazione sostenibile, alla adozione degli obiettivi europei in termini di gestione dei rifiuti; fino alla tutela e rigenerazione delle risorse a livello locale. In primo piano, l'agricoltura biologica per una San Marino che sia “giardino agroecologico d'Europa”. Ancora, si chiedono politiche attive per ridurre emissione di gas inquinanti e grande importanza viene attribuita alla partecipazione, in un momento – dice il Forum – “di crisi della democrazia rappresentativa”. E proprio in questa direzione: fare di San Marino una Repubblica di cittadini consapevoli, favorendo luoghi di interazione e di patti intergenerazionali. Fondamentali la cura di legami stabili fra Scuola, Università e Ricerca e la valorizzazione del patrimonio artistico e naturale per uno sviluppo sostenibile, che sia supportato da una visione strategica che integri patrimoni culturali e saperi differenti.



