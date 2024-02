Clima, "Una revisione critica del catastrofismo": alla Sums femminile la conferenza di Daniele Cesaretti

Un punto di vista sicuramente atipico sui cambiamenti climatici quello del sammarinese Daniele Cesaretti. Medico dentista e appassionato di storia, possiede un archivio storico giornalistico di grandi dimensioni, oltre ad aver attivato un proprio laboratorio di recupero ambientale. Alla Sums femminile espone la sua relazione sulla “Storia dell'ambiente e del clima” con una revisione critica del catastrofismo, tema caldo e di attualità. Sull'argomento mercoledì prossimo presenterà anche la sua ultima pubblicazione, “Il paesaggio dal grigio al verde”, che raccoglie parte del suo archivio storico.

"Do un taglio diverso dal solito - spiega Cesaretti - sulla base di un'ampissima documentazione del passato: almeno 100 anni. Cronaca di giornali e riviste. Se andiamo a vedere prima era molto peggio di ora, per gravità degli eventi climatici estremi, per ripetitività e per numero di morti". Cesaretti non rifiuta però l'idea di una transizione ecologica: "Ce n'è bisogno - conclude Cesaretti - così come del riciclo. In generale bisogna limitare i consumi".

Nel video l'intervista a Daniele Cesaretti, ricercatore storico

