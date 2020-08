ORE 21.35 Close Up: questa sera si parla di informazione e giornalismo

Nuovo appuntamento questa sera, alle 21.35, con Close Up. Si parlerà della valenza sociale dell'informazione e di giornalismo nella loro accezione più ampia. In studio, con Sara Bucci, il Segretario di Stato all'Informazione, Teodoro Lonfernini; il presidente della Consulta per l'Informazione, Roberto Chiesa; il Dg di San Marino Rtv, Carlo Romeo. In collegamento telefonico il presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti, Carlo Verna.



