Co-housing per ritrovare il senso di comunità: un incontro pubblico dedicato a Borgo Maggiore

Una serata dedicata al co-housing: ieri a Borgo Maggiore Una casa che non sia solo uno spazio privato, ma anche una piccola comunità, con servizi e spazi condivisi per ridurre i costi e contrastare la solitudine. È il modello del co-housing, al centro di un incontro pubblico a Borgo Maggiore, nella Sala Joe Cassar, promosso dalla Segreteria per il Territorio e l’Ambiente. Una soluzione pensata soprattutto per due esigenze: facilitare l’accesso alla casa per le famiglie giovani e offrire nuove forme di supporto agli anziani autosufficienti. Il modello è già sperimentato in diverse città italiane, da Jesi a Pisa, da Trento a Milano, con appartamenti autonomi affiancati da aree e servizi comuni. A San Marino la base normativa è la Legge 87 del 2026 sulla Pianificazione Strategica Territoriale, che introduce la Funzione H, dedicata alla Funzione Abitativa Collettiva.

"Da un lato migliorare l'offerta abitativa - sottolinea il segretario al Territorio Matteo Ciacci - con degli spazi comuni, costruendo bene o riqualificando l'esistente, e dall'altra parte cercare di andare a riattivare un concetto molto semplice: quello della coabitazione, che sembra una nuova parola ma invece in realtà è qualcosa di tradizionalissimo, perché è il vicino, la porta aperta, il condividere una tavola. Un concetto che porta a ricreare un senso di comunità che oggi è più quanto mai necessario".

La legge definisce anche gli spazi comuni degli interventi e ne tutela la destinazione condivisa per vent’anni, mentre l’articolo 46 apre alla possibilità di iniziative su area pubblica. Il nuovo Decreto Delegato attuativo sul co-housing, in dirittura d’arrivo, dovrà ora stabilire requisiti, incentivi e criteri di assegnazione, anche per progetti rivolti a famiglie giovani, persone fragili e anziani soli. Durante la serata, gli interventi di esperti e professionisti del settore, con un focus anche sugli aspetti sociali, economici e ambientali di questo nuovo modo di abitare. Un tema reso ancora più attuale dall’invecchiamento della popolazione: oggi oltre un sammarinese su cinque ha più di 65 anni e sono in crescita anche gli anziani che vivono soli.

"Dare la possibilità all'anziano di poter vivere in una comunità per combattere la solitudine - spiega Carlo Renzini, presidente Associazione sammarinese di gerontologia e geriatria e coordinatore della didattica del Master in Medicina geriatrica Gian Carlo Ghironzi -. Naturalmente ci sono altre metodologie che possono essere di ordine sociale: i circoli, le attività sportive, le attività culturali".



