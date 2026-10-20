ACCESSO ALLA CASA Co-housing: una serata pubblica per spiegare il nuovo decreto Alla Sala Montelupo illustrate le nuove regole per l’abitare collaborativo, tra incentivi, controlli e finalità sociali. Il Segretario Ciacci: "Un’opportunità per giovani, famiglie e anziani".

Dalle parole alle regole, per favorire l’accesso alla casa, soprattutto per giovani e famiglie, ma anche per contrastare la solitudine e promuovere l’autonomia delle persone anziane. Il co-housing a San Marino entra in una nuova fase con il decreto delegato che disciplina i contratti di coabitazione, gli incentivi e i controlli. Il provvedimento è stato al centro della serata pubblica organizzata alla Sala Montelupo di Domagnano dalla Segreteria di Stato per il Territorio.

A illustrarne i contenuti il Segretario di Stato Matteo Ciacci, che ha spiegato le regole per realizzare progetti di abitare collaborativo, con almeno tre unità abitative, attraverso iniziative pubbliche, private o in partenariato. L’obiettivo è anche calmierare una parte del mercato degli affitti, rendendo più accessibile la casa ai residenti.

Il decreto prevede incentivi per i progetti con una reale finalità sociale, tra cui la riduzione del 50% degli oneri concessori e convenzionali. Stabiliti anche obblighi precisi per i gestori, verifiche annuali e sanzioni per chi non rispetta le regole. Gli spazi comuni dovranno mantenere la loro destinazione condivisa per vent’anni. Ai residenti atipici è preclusa la residenza nelle unità destinate al co-housing.

A portare esempi concreti di abitare collaborativo sono state due esperienze italiane, a Fidenza e SanGiorgio di Ferrara. Testimonianze per mostrare come la condivisione degli spazi possa trasformarsi anche in una rete di relazioni, sostegno reciproco e inclusione sociale.

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