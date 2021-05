Codice ambientale: 'cosa cambia' al centro della serata di Rete

“Come cambia il codice ambientale, lo strumento a supporto di territorio imprese e cittadini”, è il titolo della serata pubblica promossa da Rete per spiegare le novità contenute all’interno del Decreto di modifica del codice ambientale che si è tenuta al Centro Gualdo a Gualdicciolo di Acquaviva. Un ritorno in presenza anche per i Segretari di Stato agli Affari Interni, Elena Tonnini, e al Territorio, Stefano Canti che hanno illustrato le nuove norme per la gestione dei rifiuti da parte delle imprese. Entrando nel concreto la soluzione al deposito abusivo della ex ditta Beccari S.r.l., con l'avvio dei lavori di smaltimento del sito e l’azione penale del Congresso di Stato nei confronti dei responsabili.

Un codice che crea le condizioni normative affinché tali abusi non accadano più, prevedendo nuove responsabilità per le aziende e tutele per lo Stato.









In materia di tutela ambientale si è stabilito per legge il divieto di scarico delle acque industriali nei fiumi, annoso problema; è stata riorganizzata la struttura del Dipartimento Territorio; si è ripristinato il divieto d’importazione dei rifiuti in Repubblica. Temi sui quali i membri di governo, insieme agli esponenti di Rete, hanno risposto ai cittadini, anticipando anche quelli che saranno gli interventi in agenda sul fronte tutela dell'ecosistema. .

seguiranno aggiornamenti