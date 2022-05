Codice esports, prima proposta di regolamentazione organica al mondo La proposta di legge è in Commissione consiliare

Il primo codice degli esports al mondo potrebbe essere targato San Marino. La proposta di legge, in attesa di seconda lettura è ora al vaglio della Commissione consiliare.

Uno strumento normativo all'avanguardia che dà copertura al campo d'azione di ciascun soggetto coinvolto. Un aspetto molto importante perchè in questo ambito una regolamentazione specifica per il settore non esiste, nemmeno nei principali mercati esports in Europa, come ad esempio Regno Unito, Germania e Spagna. L’unica eccezione è rappresentata dalla Francia, che ad oggi è l’unico paese europeo ad aver introdotto una norma che chiarisce correttamente che gli esports non devono essere considerati né sport né gioco d’azzardo, né devono conseguentemente essere regolamentati come tali.

Ottime le prospettive di ritorno in termini economici, dal lavoro al turismo, e sociali per il Titano, che punta fortemente sulla tutela del “buon gioco”. Ci sono già stati degli interessamenti da parte delle software company e dei top player. Nel 2022 viene stimato che il mercato globale dei videogiochi varrà circa 200 miliardi di dollari, con un incremento annuale del 9%.

Giuseppe Taddei, 29 anni, sammarinese è un pro player, un giocatore professionista. E' riuscito a farsi notare nel settore competitivo dei videogame legati al mondo del calcio. Rispetto agli sport tradizionali poter emergere in questo settore appare molto difficile e a volte quasi impossibile, dovendo differenziarsi tra i milioni di giocatori che si sfidano online cercando di dimostrare che le proprie abilità siano superiori a quelle di chiunque altro.

Nel video l'intervista a Giuseppe Taddei, pro player.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: