COE: Mattarella, "L'Italia sostiene l'accordo di San Marino con l'UE"

Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella è intervenuto a Strasburgo al Consiglio europeo che oggi voterà una relazione sulle azioni anti-russe da intraprendere contro Mosca per la guerra in Ucraina. Mattarella ha sottolineato come "La guerra è un mostro vorace, mai sazio. La tentazione di moltiplicare i conflitti è sullo sfondo dell'avventura bellicista intrapresa da Mosca. La devastazione apportata alle regole della comunità internazionale potrebbe propagare i suoi effetti se non si riuscisse a fermare subito questa deriva”.









Tra i delegati che hanno posto dei quesiti al capo di Stato italiano anche San Marino, con il capo delegazione all'assemblea parlamentare COE Marco Nicolini che ha sollevato la questione dell'accordo di associazione della Repubblica con l'Unione Europea. “In un momento di grande difficoltà – ha detto Nicolini - con la guerra alle porte dell’Europa, forse, il primo segnale positivo potrebbe essere proprio questa piccola ma importante aggregazione”. "Da molti anni San Marino, il Principato di Monaco e Andorra chiedono di raggiungere un accordo di associazione europeo - ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - L'Italia appoggia con convinzione questa proposta. È importante che trovi accoglimento sollecitamente".