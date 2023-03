CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “Colazione di Primavera”: evento di formazione promosso da CFP e Segreteria di Stato al Lavoro Formazione di giovani qualificati che è quindi sempre più importante in un periodo di carenza di personale in bar e ristoranti. Presenti al pranzo Capitani Reggenti, Segretari di Stato e Capigruppo Consigliari

La carenza di personale in bar e ristoranti è un problema che da tempo colpisce San Marino e circondario. La formazione di giovani qualificati è quindi sempre più importante. Ed anche in quest'ottica si inserisce l'evento “Colazione di Primavera”, promosso dalla Segretaria di Stato al Lavoro e dal Centro di Formazione Professionale. Un pranzo decisamente speciale per gli allievi del primo e secondo anno dei corsi di cucina, sala bar e ristorazione, che hanno potuto mettere in pratica le nozioni apprese servendo Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatti, i Segretari di Stato e i Capigruppo Consigliari.

"Noi siamo un paese turistico - spiega Milena Gasperoni - e nel 2013 abbiamo pensato di riattivare questo corso proprio per fornire anche del personale qualificato alle nostre attività. Speriamo che i ragazzi proseguano su questa strada, tra l'altro in questa occasione abbiamo anche richiamato altri ex allievi che stanno facendo questo lavoro, per cui siamo molto fiduciosi che possa essere un settore oggetto delle scelte dei ragazzi per la scelta del loro percorso scolastico e professionale".

Preziosa opportunità per far conoscere la realtà del CFP, presente a San Marino dal 1980: "Da quando è stato riattivato il corso non avevamo mai avuto occasione di organizzare una giornata di questo tipo - aggiunge Milena Gasperoni - che per noi è una prova di laboratorio in realtà perché i ragazzi e le ragazze in questo modo si cimentano con la vita reale".

