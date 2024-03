FORMAZIONE “Colazione di primavera”: gli alunni del Cfp cucinano per le istituzioni

Un'occasione per mettersi alla prova e dimostrare le competenze acquisite durante il Corso operatore di cucina e Sala bar e settore ristorazione. Al ristorante La Terrazza gli allievi del Cfp si mettono ai fornelli e servono per un appuntamento speciale: la “Colazione di primavera” offerta ai Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, a diversi segretari di Stato e Capigruppo consigliari.

Un evento organizzato assieme agli insegnanti e promosso dalla Segreteria Lavoro. "Un appuntamento che ripeteremo annualmente - commenta il segretario Teodoro Lonfernini - in cui i ragazzi mostrano alle istituzioni il loro sapere, appreso al Centro di formazione professionale. Stiamo implementando le loro attività e su queste continueremo a investire".

Un menù elaborato per stupire gli ospiti, dall'antipasto al dolce. Ed è proprio il dessert ad essere molto particolare: “La torta che non c'era”, dedicata al Tesoro di Domagnano. Un'idea degli Istituti culturali per avvicinare i giovani sammarinesi alla loro storia.

Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini, Segretario al Lavoro

