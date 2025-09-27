#FOCUSALUTE Colesterolo: valori ideali, cause e terapie. L’esperto spiega come tenerlo sotto controllo I livelli ideali non sono uguali per tutti ma dipendono dall’età, dallo stile di vita e dal rischio cardiovascolare. Dal ruolo di LDL e HDL ai nuovi farmaci: come prevenire e trattare il colesterolo alto

Spesso il colesterolo viene percepito come un nemico per la salute. In realtà, si tratta di una molecola fondamentale per il nostro organismo: entra nella struttura delle cellule, è il mattone necessario alla sintesi di molti ormoni, contribuisce allo sviluppo del sistema nervoso. Diventa dannoso solo quando è presente in eccesso o quando non viene smaltito correttamente. Per fare chiarezza su cosa sia davvero il colesterolo, sulle differenze tra LDL e HDL, sul ruolo della dieta, sui valori da tenere sotto controllo e sulle terapie più efficaci oggi disponibili, abbiamo intervistato il Prof. Alfredo Pontecorvi, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna, Endocrinologia e Diabetologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, che ci ha guidato passo passo in questo tema tanto attuale quanto complesso.

Che cos’è il colesterolo e perché è importante per il nostro organismo?

Il colesterolo è una molecola indispensabile per la nostra vita. Innanzitutto fa parte della struttura delle membrane cellulari: senza colesterolo le cellule non avrebbero quel rivestimento lipidico che racchiude e protegge il materiale genetico, ed è quindi un elemento fondamentale per l’organizzazione stessa della cellula. Inoltre, il colesterolo è la base da cui vengono sintetizzati molti ormoni, come gli ormoni steroidei (testosterone ed estrogeni), il cortisolo, l’aldosterone e anche la vitamina D. È presente in grandi quantità nelle fibre nervose, contribuendo alla loro struttura e funzionalità. È un componente essenziale della bile entro la quale viene secreto dalle cellule del fegato. Di solito si tende a considerarlo una molecola “cattiva”, ma non è affatto così: il colesterolo è essenziale. Diventa dannoso, come tutte le cose, solo quando è in eccesso.

Spesso si sente parlare di colesterolo “buono” e “cattivo”: che differenza c’è?

Per quanto riguarda il cosiddetto colesterolo “buono” o “cattivo”, in realtà il colesterolo è sempre lo stesso: non è né buono né cattivo di per sé. La differenza la fanno le proteine che lo trasportano nel sangue. Il colesterolo, infatti, è un grasso (un lipide) e non è solubile in acqua; per poter circolare nel sangue deve legarsi a particolari proteine, le cosiddette lipoproteine, che possono essere a bassa densità (LDL) o ad alta densità (HDL). Le LDL, trasportano il colesterolo da tutte le cellule del nostro organismo al fegato. Essendo più piccole, quando sono in eccesso, possono infiltrarsi nella parete dei vasi sanguigni, tra le cellule endoteliali che li rivestono. Qui il colesterolo si deposita e innesca una reazione infiammatoria che porta alla formazione della placca ateromasica, base dell’arteriosclerosi. Per questo motivo è importante evitare l’aumento del colesterolo legato alle LDL, quello che comunemente viene chiamato “colesterolo cattivo”. Ma va sottolineato: il colesterolo non cambia, è sempre lo stesso; ciò che cambia è la modalità con cui viene trasportato, in questo caso il colesterolo-LDL.



Quanto incide il colesterolo assunto con la dieta rispetto a quello prodotto dall’organismo?

Nei nostri climi e con le nostre abitudini alimentari, soprattutto dopo i 40 anni, il colesterolo introdotto con la dieta conta relativamente poco. Questo perché tendiamo a seguire un’alimentazione incentrata sull’uso sull’olio di oliva, che non contiene colesterolo, e utilizziamo pochi grassi animali, mangiamo pesce, molti carboidrati e seguiamo, in sostanza, il tipico modello di dieta mediterranea. Per questo motivo ridurre il colesterolo alimentare può avere un effetto, ma solo parziale: difficilmente si riesce a normalizzarne i livelli, soprattutto nelle persone che li hanno molto alti. Diversamente dalle popolazioni del Nord Europa o del Nord America, la nostra dieta è già relativamente equilibrata. La causa principale dell’ipercolesterolemia non è quindi ciò che mangiamo, ma un difetto di smaltimento del colesterolo. Tutte le cellule del corpo lo producono; le LDL lo trasportano al fegato, dove viene captato dagli epatociti (le cellule epatiche) e poi degradato o eliminato con la bile. Molto spesso il problema nasce proprio qui: il meccanismo di smaltimento non funziona bene. Può trattarsi di un difetto genetico che riguarda i recettori delle LDL, cioè le molecole che intercettano e introducono il colesterolo all’interno della cellula epatica. Se questi recettori sono alterati, anche solo parzialmente, il fegato riesce a “ripulire” il sangue in misura insufficiente e il colesterolo si accumula. Questo difetto può essere aggravato da malattie che interessano il fegato, da altre patologie o dall’assunzione di alcuni farmaci, che interferiscono con la capacità di eliminare il colesterolo dal circolo sanguigno. Sono questi, nella maggior parte dei casi, i veri motivi dell’aumento del colesterolo nel sangue.

Esiste un valore ideale di colesterolo valido per tutti?

I livelli del colesterolo nel sangue sono altamente personalizzati, potremmo definirli “sartoriali”: non esiste un valore uguale per tutti, ma esso dipende dal rischio cardiovascolare individuale. Per esempio, un soggetto giovane di 20 anni, normopeso, non fumatore, con pressione arteriosa normale e che svolge attività fisica regolare, può mantenere il colesterolo LDL (il cosiddetto colesterolo “cattivo”) al di sotto di 115 mg/dl. Questo è quanto stabilito dalle più recenti linee guida. Diverso è il caso di una persona che ha già avuto un evento cardiovascolare, come un attacco ischemico transitorio, un ictus cerebrale, un infarto del miocardio, oppure che abbia subito l’applicazione di uno stent coronarico. In questi soggetti, il rischio cardiovascolare è molto più elevato e i livelli di LDL devono essere significativamente più bassi: secondo le linee guida, inferiori a 55 mg/dl. In sintesi, non esiste un livello standard di colesterolo valido per tutti: il target varia in base al profilo di rischio della persona. Parametri come ipertensione, obesità, fumo, diabete o eventi cardiovascolari pregressi determinano quale debba essere il valore ottimale di colesterolo LDL da raggiungere per ciascuno di noi.



Quali sono le regole di prevenzione per mantenere il colesterolo sotto controllo?

Come sempre, le regole principali riguardano l’alimentazione. È importante ridurre la quota di grassi animali, che si trovano soprattutto negli insaccati, nei formaggi e nel latte e nei suoi derivati. Meglio quindi scegliere formaggi più magri, come il primo sale, la ricotta, lo stracchino e preferire latte parzialmente scremato e yogurt magri. Allo stesso modo, è consigliabile mangiare più pesce e carne bianca piuttosto che carne rossa o insaccati, ed evitare i dolci, che spesso contengono burro e quindi aumentano il colesterolo. Un altro aspetto fondamentale è l’attività fisica: l’esercizio regolare aumenta le HDL, cioè le lipoproteine ad alta densità, comunemente chiamate colesterolo “buono”. Si tratta delle proteine che trasportano il colesterolo dal fegato alle cellule senza avere gli effetti aterogeni delle cugine LDL, quindi senza favorire l’insorgenza dell’aterosclerosi. In questo modo, da un lato la dieta contribuisce ad abbassare i livelli di colesterolo, dall’altro l’attività fisica favorisce l’aumento del colesterolo trasportato dalle HDL, quello benefico.

Parlando di terapia, quali sono i farmaci utilizzati in caso di ipercolesterolemia?

I farmaci di prima scelta per il trattamento del colesterolo sono le statine. Ne esistono di più datate e di più moderne. Le statine possono avere come principale effetto collaterale dolori muscolari e, più raramente, problemi a livello epatico o renale. Nonostante siano farmaci molto efficaci, spesso sono poco accettati dalla popolazione, senza un motivo del tutto chiaro. Eppure funzionano bene: riducono notevolmente i livelli di colesterolo perché inibiscono la produzione di colesterolo all’interno delle cellule, diminuendo così la quota che circola nel sangue e, di conseguenza, anche i livelli di colesterolo-LDL “cattivo”.

Negli ultimi anni sono entrati in commercio nuovi farmaci che agiscono in maniera diversa, favorendo lo smaltimento del colesterolo. Normalmente il colesterolo LDL, che trasporta il colesterolo dalle cellule al fegato, viene riconosciuto da un recettore specifico situato sulla superficie degli epatociti. Il recettore lega la lipoproteina LDL, la internalizza e rilascia il colesterolo all’interno della cellula, dove viene eliminato con la bile o degradato. Una volta completato questo processo, il recettore torna in superficie per legare un’altra particella di LDL. Esiste però una proteina, la PCSK9, che si lega al recettore LDL: quando questo viene internalizzato insieme alla lipoproteina, PCSK9 lo indirizza verso i lisosomi, dove il recettore viene degradato invece di tornare in superficie. In questo modo diminuisce la capacità del fegato di ripulire il sangue dal colesterolo. I nuovi farmaci agiscono proprio su questo meccanismo. Gli inibitori di PCSK9 impediscono l’interazione tra PCSK9 e il recettore LDL, consentendo così al recettore di riciclarsi e di tornare in superficie per legare e smaltire nuove particelle di colesterolo LDL. Alcuni di questi farmaci sono anticorpi monoclonali che neutralizzano PCSK9. Si somministrano per via sottocutanea, generalmente una volta ogni due settimane, o in alcuni casi una volta al mese. Pur essendo iniettabili, risultano comunque terapie piuttosto comode.

Un’ulteriore evoluzione è rappresentata dagli inibitori a RNA, che utilizzano una tecnologia diversa: l’RNA interference (RNAi). Si usano piccole molecole di RNA (siRNA) che legano l’RNA messaggero della PCSK9 e bloccano la sintesi della proteina. In questo modo la cellula epatica produce meno PCSK9 e di conseguenza diminuisce la degradazione dei recettori LDL, aumentando così la loro capacità di rimuovere il colesterolo dal sangue. Questi farmaci di nuova generazione vengono prescritti quando le statine, ai dosaggi massimi, non consentono di raggiungere i target terapeutici previsti. Sono inoltre un’alternativa nei casi in cui le statine provochino effetti collaterali importanti, come dolori muscolari invalidanti. Va precisato che si tratta di terapie costose e regolamentate: possono essere prescritte solo tramite piano terapeutico AIFA da specialisti endocrinologi, cardiologi e internisti in centri specializzati.

E per quanto riguarda i trigliceridi, quali sono le cause principali dell’aumento e quali terapie si stanno sviluppando?

L’aumento dei trigliceridi è molto spesso legato all’alimentazione: una dieta ricca di grassi comporta un aumento dei trigliceridi nel sangue. Esistono però anche condizioni genetiche, generalmente familiari, che determinano livelli elevati di trigliceridi, in modo simile a quanto avviene per il colesterolo LDL. È stato recentemente approvato dalla Commissione Europea un farmaco specifico per la sindrome da chilomicroni, una malattia molto rara. Il passo successivo sarà l’impiego di farmaci simili anche in pazienti con ipertrigliceridemia. Si tratta anche in questo caso di terapie innovative a base di siRNA, attualmente in fase di sperimentazione clinica ma che si aggiungeranno presto all’armamentario terapeutico disponibile.

