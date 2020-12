Collaborazione tra Emirati Arabi e San Marino: donazione emiratiana a favore della Caritas

Questa mattina, a Palazzo Begni, l'incontro tra il Segretario agli Esteri, Luca Beccari, e il Primo Segretario dell'Ambasciata degli Emirati Arabi a Roma, Muhand Alnaqbi, accompagnato dall'Ambasciatore di San Marino negli Emirati, Mauro Maiani. A riunirli è stata la volontà di San Marino di ringraziare l'Organizzazione Mezzaluna Rossa, ed il suo Presidente Hamdan bin Zayed Al Nahyan, per l'importante gesto di supporto in un momento come questo. Il Governo emiratiano ha infatti donati beni di necessità alla Caritas sammarinese.





Parlando della difficoltà che sta vivendo San Marino nel far fronte ad una situazione pandemica come questa, il Segretario Beccari spiega quanto siano importanti il supporto e la vicinanza di “Paesi amici”. È la prima volta che San Marino viene inserito nel loro programma di beneficenza ed aiuto. Perciò, ad aggiungersi alla gratitudine per il dono ricevuto, la Repubblica ha espresso il riconoscimento per questo primo passo in avanti verso la crescente collaborazione tra i due Paesi. “Questi sono i primi passi di collaborazione ma ci saranno sicuramente ulteriori occasioni.”- spiega il Primo Segretario Alnaqbi. La Delegazione emiratiana si è poi recata nella sede della Caritas a Casa San Michele per assistere all'arrivo dei materiali da loro donati.