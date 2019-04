Collegati da tutto il mondo per la Reggenza

Non solo in Italia. La cerimonia di investitura dei nuovi Capitani Reggenti è stata seguita in diretta streaming sul nostro portale da diversi Paesi del mondo. Fra questi Stati Uniti, Maldive, Filippine, oltre che alle più vicine Francia, Germania, Austria, Norvegia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia e Romania. Fra le città del Belpaese spiccano Roma, Milano e Bologna. Una cerimonia senza tempo, quindi, che continua ad appassionare migliaia di persone. Anche quest'anno la San Marino Rtv ha trasmesso la diretta anche su Facebook.

Questa sera, alle 22.00, sarà possibile riviverla sul 73 del digitale (573 in HD), il 520 di Sky, il canale 93 del TivùSat e sulla webtv.