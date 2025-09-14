SAN MARINO Collegio docenti congiunto: contestato il modus operandi del Segretario Lonfernini In una nota di docenti di ogni ordine e grado esprimo forti perplessità sulla convocazione

Nei giorni scorsi convocato dal Segretario di Stato all'Istruzione Teodoro Lonfernini un collegio docenti congiunto di ogni ordine di scuola al Multieventi.

In una nota i docenti esprimono perplessità circa la convocazione congiunta, poiché non prevista dalla normativa vigente: “Proprio per l’inopportunità di questa inusuale convocazione – si legge nella nota - le tre sigle sindacali hanno declinato l’invito a partecipare che era stato loro rivolto, ritenendo giustamente che un collegio docenti non sia la sede per affrontare questioni sindacali". Dopo una prima introduzione del Segretario, i docenti, vestiti con abiti neri in segno di protesta, hanno dato lettura del documento inviato alla Segreteria di Stato.

