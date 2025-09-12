Collegio docenti congiunto sui temi chiave della scuola

Un appuntamento che il Segretario all'Istruzione Teodoro Lonfernini anticipa voler istituzionalizzare quale “momento fisso, all'interno della formazione annuale dei docenti, per costruire uno spazio strutturato di confronto, tracciare linee comuni e favorire il dialogo tra professionisti impegnati a rispondere alle sfide educative”.

Ma quello che la Segreteria ha lanciato come segnale di trasparenza non ha fermato il dissenso, anticipato nei giorni scorsi, da alcuni insegnanti. Si sono presentati vestiti di nero, come protesta silenziosa contro una convocazione ritenuta illegittima, quasi una forzatura istituzionale, discutendo di materie come quelle sindacali che esulano dal contesto di un collegio docenti, mentre rinnovano la richiesta di un tavolo tecnico ad hoc su temi del precariato e dell'arruolamento.

Proprio su questi aspetti Lonfernini ha fatto il punto in apertura dei lavori: in preparazione il decreto sul reclutamento, così come quello su formazione professionale e diritti di maternità che – specifica – sarà oggetto di approfondito con i sindacati nelle sedi competenti, rassicurando su come suggerimenti e osservazioni raccolte nei mesi scorsi non siano caduti nel vuoto. Apprezzato il nuovo protocollo operativo contro bullismo e cyberbullismo che fornisce a tutti i docenti procedure chiare da attivare in casi di episodi sospetti. Primo confronto, ancora, sul progetto di legge quadro sulla scuola, frutto di un lavoro che coinvolge tutti gli organismi tecnici direttamente legati al mondo scolastico e che – dice la Segreteria - prima del deposito in prima lettura, sarà condiviso con i corpi intermedi. Non è mancata una riflessione sui dati demografici e il loro impatto sugli assetti scolastici visto che anche quest'anno prosegue il trend denatalità: 105 nati al 31 agosto.

Dibattito importante su più punti, per Lonfernini: “So che un confronto di queste dimensioni può sembrare inusuale – ha detto – ma lo sono anche le sfide che scuola e società si trovano ad affrontare”, ritenendo essenziale che “chi ha responsabilità politiche tenga conto di chi lavora ogni giorno, con dedizione e competenza, nel sistema educativo”.









