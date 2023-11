PALAZZO PUBBLICO Collegio garante della costituzionalità delle norme: celebrato il 20° anniversario dall'insediamento “L'istituzione del Collegio Garante è stata una scelta importante e coraggiosa del nostro stato" affermano i Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina.

20 anni di Collegio Garante, 20 anni di tutela della democrazia sammarinese. L'anniversario celebrato oggi a Palazzo Pubblico ha ripercorso le tappe più significative dell’organo fondante dell’architettura costituzionale della Repubblica. Insediatosi il 30 ottobre 2003, il Collegio Garante è composto da giuristi sammarinesi e italiani e si pronuncia nei casi di sindacato di costituzionalità, giudizi di ammissibilità dei referendum, conflitti tra organi dello stato e sindacato della Reggenza.

“L'istituzione del Collegio Garante è stata una scelta importante e coraggiosa del nostro stato – affermano i Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina – inizialmente ha dovuto dipanare molti dubbi e perplessità, ma poi si è rivelato necessario per rafforzare i diritti dei cittadini nei rapporti con lo stato e favorire lo sviluppo giuridico istituzionale”.

"Il Collegio Garante in questi anni - spiega il Segretario di Stato per gli Affari Interni Gian Nicola Berti - è stato prezioso nell’amministrazione della giustizia con numerose sentenze che hanno permesso di correggere distorsioni e false applicazioni delle leggi". “Questa cerimonia – aggiunge il Segretario di Stato per la Giustizia Massimo Andrea Ugolini – è un'occasione per volgere lo sguardo al cantiere, sempre in opera, della giustizia”. "Oggi momento di riflessioni anche su come il Collegio in questi anni - afferma Kristina Pardalos, presidente Collegio Garante Costituzionalità delle Norme - abbia tenuto conto dell’identità del popolo sammarinese.

All’udienza intervenuti anche il Presidente Emerito della Corte Costituzionale italiana Silvana Sciarra con un’analisi su “Corte Costituzionale e Corti Europee” e Gianni Buquicchio, rappresentante speciale della Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa che ha parlato dell’accesso individuale alla giustizia costituzionale.

Nel pomeriggio la giornata di celebrazioni si è conclusa con una Tavola rotonda all'Università di San Marino a cui ha partecipato anche il giudice della corte costituzionale italiana Augusto Antonio Barbera. Occasione per fare un bilancio sull'attività svolta in questi 20 anni dal Collegio Garante, confrontarsi e raccogliere informazione e suggerimenti vari per le prospettive future.



Nel servizio le interviste a Gian Nicola Berti (Segretario di Stato Affari Interni), Kristina Pardalos (Presidente Collegio Garante Costituzionalità delle Norme), Silvana Sciarra (Presidente Emerito Corte Costituzionale) e Gianni Buquicchio (Rappresentante speciale Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa)

