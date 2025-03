Collegio Garante: Fabio Elefante giura come membro effettivo davanti alla Reggenza La nomina è avvenuta in Consiglio Grande e Generale lo scorso 17 marzo

Cerimonia di giuramento, a Palazzo Pubblico davanti ai Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, per Fabio Elefante, avvocato e professore di diritto pubblico e amministrativo presso l’università La Sapienza di Roma, che da oggi assume così ufficialmente l'incarico di membro effettivo del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme a seguito della nomina avvenuta di recente in Consiglio Grande e Generale. La Reggenza ha posto l'accento sull'importanza cruciale dell'organo supremo della giurisdizione, non solo costituzionale, della Repubblica, avvalendosi di indiscusse professionalità come il Prof. Elefante. “Siamo convinti che – hanno affermato – al pari degli altri membri, saprà essere giudice costituzionale saggio e autorevole, una risorsa preziosa per l'attività del Collegio", del quale "molte pronunce si sono rivelate vere e proprie opportunità di approfondimento , con conseguente miglioramento della produzione normativa”.

