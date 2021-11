Collegio Garante: infondato il sindacato di legittimità costituzionale dei Decreti sull’emergenza Covid

Il Collegio Garante ha dichiarato infondato il sindacato di legittimità costituzionale dei Decreti sull’emergenza Covid 85, 97 e 107 del 2021, emessi dal Congresso per far fronte alla gestione dell’epidemia. Oggetto della contestazione era, per i proponenti, il “vedere contrapposti in termini di trattamento e diritti soggetti vaccinati e i non vaccinati, senza alcuna ragione giuridica o scientifica che possa giustificare una tale lesione dei diritti fondamentali dell'uomo”. Ma per il Collegio i decreti sono stati adottati nel rispetto dei criteri prudenziali che ad un tempo assicurano la tutela della salute quale valore collettivo e la tutela dei diritti dei cittadini sia vaccinati che non vaccinati, “rispettando un modus di procedere che viene ormai condiviso dalla giurisprudenza della Corte EDU e da quelle dei paesi inclusi nell’area della cosiddetta European law”.