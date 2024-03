GIURISPRUDENZA Collegio Garante: prima udienza pubblica del 2024 Sindacato di legittimità costituzionale sollevato dal Giudice delle Appellazioni David Brunelli sull'articolo 147 del Codice Penale in tema di confische

Nella prima udienza pubblica del 2024, il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme ha preso in esame il sindacato di legittimità costituzionale sollevato dal Giudice delle Appellazioni David Brunelli, sulla parte dell'articolo 147 del Codice Penale, che non prevede la confisca - anche in caso di assoluzione - se l'origine del denaro non è un misfatto, ma un illecito minore. La decisione farà giurisprudenza con ricadute su vicende processuali analoghe. Il caso che ha originato il sindacato di legittimità è quello di Marco Nerozzi su cui Brunelli ha già preannunciato l'assoluzione, attendendo però la decisione del Collegio Garante in relazione alla confisca. Il pronunciamento è atteso entro due mesi.

