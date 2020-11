Colletta alimentare: 24° edizione che parte con tanta solidarietà

È iniziata sabato la 24° edizione della Colletta Alimentare in programma fino all'8 dicembre. Già da queste prime giornate è grande la solidarietà dimostrata dai sammarinesi. Nuova forma per rispettare le norme anti-contagio. Per la prima volta non verrà chiesto di comprare prodotti e non ci saranno volontari a raccogliere il cibo per evitare assembramenti.





Chi vorrà potrà contribuire donando 2, 5 o 10 euro direttamente alle casse dei supermercati. Tutti i soldi raccolti, sottolinea il responsabile della colletta alimentare Remo Contucci, saranno trasformati da punti vendita in prodotti alimentari che poi la Caritas distribuirà alle famiglie bisognose.