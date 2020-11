BANCO ALIMENTARE 2020 Colletta alimentare: 24° edizione che parte con tanta solidarietà

È iniziata sabato la 24° edizione della Colletta Alimentare in programma fino all'8 dicembre. Già da queste prime giornate è grande la solidarietà dimostrata dai sammarinesi. Nuova forma per rispettare le norme anti-contagio. Per la prima volta non verrà chiesto di comprare prodotti e non ci saranno volontari a raccogliere il cibo per evitare assembramenti.

Chi vorrà potrà contribuire donando 2, 5 o 10 euro direttamente alle casse dei supermercati. Tutti i soldi raccolti, sottolinea il responsabile della colletta alimentare Remo Contucci, saranno trasformati da punti vendita in prodotti alimentari che poi la Caritas distribuirà alle famiglie bisognose.

Nel video Remo Contucci, reponsabile Colletta Alimentare Rsm

