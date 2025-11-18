Colletta Alimentare: a San Marino +17% di alimenti donati

Piccoli ma con un grande cuore: a San Marino la colletta alimentare segna una crescita, rispetto al 2024, del 17%. Un grande successo di partecipazione e donazioni. Risultato che inorgoglisce ma non stupisce: San Marino, per DNA, non si tira mai indietro quando c'è da aiutare. "Quasi tutti donano, ancora meglio dell'anno scorso", ci avevano raccontato tre giorni fa alcuni volontari. E così è stato. Il grazie va anche a loro – 250, tra cui tanti giovani e giovanissimi - che hanno offerto con generosità il loro tempo. Oltre 16 le tonnellate di alimenti raccolte. Destinare parte della propria spesa è un gesto di solidarietà dal grande significato, e che ha visto in prima linea i Capitani Reggenti.

Anche il dato della raccolta in Italia è sorprendente. Grazie a 8.300 tonnellate di prodotti donati (il 5% in più rispetto al 2024), 155 mila volontari e oltre 5 milioni di donatori, Banco Alimentare potrà sostenere nei prossimi mesi 1 milione e 800 mila persone bisognose attraverso 7.600 enti caritativi convenzionati. Incremento importante anche nel Montefeltro dove è stato raccolto il 5% di alimenti in più. E con quasi 120 tonnellate, Ravenna si aggiudica il primo posto in Romagna. A San Marino sarà la Caritas Vicariale a distribuire durante tutto l’anno gli alimenti raccolti, con il supporto costante del Banco Alimentare Emilia-Romagna - che da sempre sostiene la Colletta sul Titano - presso il Centro Casa San Michele, dove vengono assistite circa 200 persone.







