Colletta Alimentare: a San Marino raccolti 188 quintali di alimenti.

Sabato si è svolta con successo la 28ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, coinvolgendo oltre 12.000 supermercati in Italia e 155.000 volontari. Più di 5 milioni di donatori hanno contribuito, permettendo la raccolta di 7.900 tonnellate di cibo per le persone in difficoltà.

Anche San Marino ha registrato un risultato straordinario: raccolti 18.844 kg di alimenti, rispetto ai 12.900 kg del 2023. L’evento, proposto in tutti i supermercati della Repubblica, ha visto la partecipazione di 250 volontari e oltre 5.000 donatori, confermando la sensibilità del popolo sammarinese verso la solidarietà.

I volontari, tra cui molti giovani, hanno vissuto un’esperienza significativa, dimostrando come il bisogno comune possa unire persone di diverse culture e ideali. Un primo quantitativo di alimenti è stato consegnato alla Caritas vicariale di San Marino, che riceverà ulteriori forniture dal Banco Alimentare Emilia Romagna.

In Italia, i prodotti raccolti saranno distribuiti a 7.632 organizzazioni territoriali, raggiungendo 1,8 milioni di persone in difficoltà. La Colletta Alimentare, che coincide con la Giornata Mondiale dei Poveri, ha seguito il messaggio di Papa Francesco, invitando a condividere e accogliere i più fragili. La Colletta prosegue online fino al 10 dicembre: informazioni sul sito colletta.bancoalimentare.it.

