Colletta Alimentare, cambia la forma non la sostanza. Risposta generosa di San Marino. Ha aderito tutto il Governo

Cambia la forma, manca la concretezza del gesto, ma non la sostanza, che è l'obiettivo di aiutare la Caritas di San Marino a dare risposte alle famiglie che hanno bussato alla sua porta durante e dopo il lockdown, diventate 95 dalle 44 che erano ad inizio pandemia. Anche per questo tutti i Segretari di Stato, nella storica giornata dell'iniziativa del Banco Alimentare, "hanno fatto i buoni" e si sono dati appuntamento alla cassa del supermercato, per aderire con una donazione.



Le cassiere, in assenza dei volontari, hanno indossato le pettorine della colletta. E fatto la loro parte, ricordando a tutti che è possibile fare una donazione, che sostituisce la spesa solidale, i tradizionali "scatoloni", per raccogliere pasta, olio, riso, passata di pomodoro, biscotti o altri alimenti. Si prosegue fino all'8 dicembre, con la speranza che la risposta ottenuta finora prosegua.

Nel video l'intervista a Daniela Fusconi, cassiera ed a Remo Contucci, responsabile colletta San Marino