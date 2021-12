Colletta Alimentare: con i “buoni spesa”, il miglior risultato di sempre

Terminata la Colletta Alimentare, tenuta in presenza sabato 27 novembre e poi prolungata con la possibilità di donare attraverso i “buoni spesa”. Eccellenti i risultati, fa sapere il responsabile della Colletta a San Marino, Remo Contucci: 1.609 buoni donati, per un valore di 9.242 euro che convertiti in generi alimentari, equivalgono a 3.695 chili che, sommati ai 12.065 chili raccolti sabato 27 novembre portano a 15.760 chili. Il miglior risultato in 25 anni di Colletta a San Marino – segnala Remo Contucci: “Sono pieno di gratitudine – aggiunge - per il desiderio di bene ridestato dalla Colletta in tanti uomini e donne di questo paese”.