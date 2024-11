Colletta alimentare, i sammarinesi rispondono con la generosità di sempre i volontari "si è costruito un rapporto di fiducia" A San Marino la Caritas assiste 250 persone

Un gesto quotidiano, il più diffuso, per aiutare chi nonostante gli sforzi deve fare tante rinunce, anche a tavola. La scelta è tra i prodotti a lunga conservazione e per l’infanzia, da donare alle organizzazioni convenzionate con il Banco Alimentare. Giunta alla sua 28esima edizione, la Giornata nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, a San Marino registra da parte dei circa 5mila storici donatori la generosità di sempre. 200 i volontari impegnati in tutti i supermercati della Repubblica; carrelli generosi, per via della consapevolezza acquisita di come aumentino, anche sul titano, le situazioni di indigenza. Ogni mese vengono assistite 60 famiglie sammarinesi e 30 ucraine. In tutto 250 persone. Nel video le voci dei volontari e dei donatori

