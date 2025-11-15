Colletta Alimentare, i volontari: "Quasi tutti donano, ancora meglio dell'anno scorso"

Una mano che dona non resta mai vuota. E allora per la Giornata della Colletta Alimentare, 29esima edizione, che tra Italia e San Marino interessa 12mila punti vendita, si riempiono i sacchetti arancioni e si riempiono i cuori. È il primo anno in cui partecipa la neonata Associazione Amici del Banco Alimentare San Marino. I volontari, oltre 155mila in tutta la Penisola, aiutano i donatori a scegliere i prodotti più adatti, ovvero quelli a lunga conservazione.

A chi compie il gesto altruista un segnalibro che ricorda: “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”. I prodotti donati saranno poi consegnati alla Caritas Vicariale di San Marino, che attualmente sostiene circa 250 persone.



