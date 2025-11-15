Colletta Alimentare, i volontari: "Quasi tutti donano, ancora meglio dell'anno scorso" La mano viene tesa anche dai Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, che nel pomeriggio hanno partecipato all'iniziativa donando nel supermercato La Sociale di Città

Una mano che dona non resta mai vuota. E allora per la Giornata della Colletta Alimentare, 29esima edizione, che tra Italia e San Marino interessa 12mila punti vendita, si riempiono i sacchetti arancioni e si riempiono i cuori. È il primo anno in cui partecipa la neonata Associazione Amici del Banco Alimentare San Marino. I volontari, oltre 155mila in tutta la Penisola, aiutano i donatori a scegliere i prodotti più adatti, ovvero quelli a lunga conservazione.

A chi compie il gesto altruista un segnalibro che ricorda: “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”. I prodotti donati saranno poi consegnati alla Caritas Vicariale di San Marino, che attualmente sostiene circa 250 persone.



La mano viene tesa anche dagli stessi Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, che nel pomeriggio partecipano alla Colletta Alimentare donando nel supermercato La Sociale di Città. Nel messaggio trasmesso ribadiscono la volontà di dedicare particolare attenzione, durante il proprio mandato, al tema della povertà e alle fragilità sociali.





Nel video le interviste ai volontari e ai donatori



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: